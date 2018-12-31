Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.

Daha önce Hatay'a gönderilen çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.

Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA