Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Van'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Etkili olan sağanak dolayısıyla askeri araçların üzeri brandayla korundu.
Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA