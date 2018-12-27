Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
Konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
Kaynak: AA