Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA