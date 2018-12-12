Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
SURİYE sınırındaki Kilis'e askeri aralarında obüslerin de bulunduğu zırhlı araçlar sevk edildi.
SURİYE sınırındaki Kilis'e askeri aralarında obüslerin de bulunduğu zırhlı araçlar sevk edildi.
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında obüs ve zırhlı araçların da bulunduğu 18 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi. - Kilis