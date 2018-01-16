Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'dan yola çıktı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'dan yola çıktı.
Kentte konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep istikametine hareket etti.
Konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.