Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Mardin'den Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.

Bazı birliklerden gönderilen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Kızıltepe ilçesine ulaştı. Konvoy, buradan Suriye sınır hattı istikametinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitti.

Tank ve obüslerin Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.