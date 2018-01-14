Suriye Sınırında Olağanüstü Hareketlilik! Takviye Birlikler Bölgeye Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'e operasyon sinyali vermesinin ardından suriye sınırında olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı.

TAKVİYE BİRLİKLER, ŞANLIURFA'YA ULAŞTI

Mardin'de konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Şanlıurfa'ya geldi.



12 ARAÇLIK KONVOY

Çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan 12 araçlık konvoy, daha sonra Gaziantep istikametine geçiş yaptı.



Askeri personel de taşıyan araçların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.







