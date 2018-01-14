Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı.
Mardin'de konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Şanlıurfa'ya geldi.
Çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan 12 araçlık konvoy, daha sonra Gaziantep istikametine geçiş yaptı.
Askeri personel de taşıyan araçların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.