Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Gaziantep'teki bazı askeri araçlar ve personel, Kilis'teki Suriye sınırına sevk edildi.



Gaziantep'te konuşlu bulunan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından bazı askeri araçlar ve personel, nizamiyeden çıkarak eskort eşliğinde 6 araçlık konvoyla Kilis'e doğru hareket etti.



Askeri personeli taşıyan araçların Kilis'teki Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.