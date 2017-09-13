Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlar ile askeri araçlar Kilis'e ulaştı.



Çeşitli birliklerden gönderilen 5'i obüs yüklü tırdan oluşan 10 araçlık konvoy, jandarma eskortu eşliğinde Kilis'ten geçerek Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.



Geniş güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.