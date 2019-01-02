- Suriye sınırına askeri mühimmat sevkiyatı

HATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı Hatay'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Mardin'e doğru yola çıkarıldı.

Hatay'dan yola çıkarılan ZPT, jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı. Konvoy, daha sonra Mardin-Şırnak güzergahına devam etti. Konvoydaki askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere, takviye amaçlı gönderildiği bildirildi.

Kaynak: İHA