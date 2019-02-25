Suriye Sınırına Askeri Mühimmat

Suriye Sınırına Askeri Mühimmat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı takviyesi yapıyor.

Suriye Sınırına Askeri Mühimmat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı takviyesi yapıyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen mühimmat yüklü tırların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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