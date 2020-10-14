DHA YURT BÜLTENİ - 5
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DHA YURT BÜLTENİ - 5

14.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:46
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından farklı kentlerdeki birliklerden sevk edilen 8 askeri iş makinesini taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından farklı kentlerdeki birliklerden sevk edilen 8 askeri iş makinesini taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen askeri iş makinleri, TIR'larla İslahiye'ye ulaştı. İş makinelerini taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy güvenlik önlemleri arasında Hatay yönüne gitti. İş makinelerinin sınır hattı ve Suriye'deki üslerde yapılacak çalışmalarda görevlendirileceği belirtildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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