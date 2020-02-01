Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi
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Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askeri araçlar Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere sevk ediliyor.

01.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:26
Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi

'nin çeşitli illerinden gelen askeri araçlar 'dan sınırındaki birliklere sevk ediliyor.


Türkiye'deki birliklerden Hatay'a gelen askeri araçlar komandolar jandarma eşliğinde Kırıkhan ilçesinden geçti. Askeri araçların ve komandoları Zeytin Dalı Sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine gideceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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