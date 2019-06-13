Suriye sınırına askeri araç takviyesi
Suriye sınırına askeri araç takviyesiHATAY - Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nden Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na 30'un üzerinde asker araç sevk edildi.
Suriye sınırına askeri araç takviyesi
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nden Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na 30'un üzerinde asker araç sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan İlçesinden geçen zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere, yoğun güvenlik önlemi altında Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na gitti.
Kaynak: İHA
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