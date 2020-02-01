Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı - GAZİANTEP
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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı - GAZİANTEP

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

01.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:03
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı - GAZİANTEP

sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı - GAZİANTEP
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