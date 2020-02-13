Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)
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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)

OBÜS VE ASKER SEVKİYATITürkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

13.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:27
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)

OBÜS VE ASKER SEVKİYATI

Türkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, sınırındaki 'ın ilçesine ulaştı. Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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