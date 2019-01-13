Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı (2)

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı (2)

AKŞAM DA SÜRDÜGündüz saatlerinde Hatay-Suriye sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı (2)

AKŞAM DA SÜRDÜ

Gündüz saatlerinde Hatay-Suriye sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine ulaştı. Sevkiyat sırasında güzergahta geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. 

Kaynak: DHA
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