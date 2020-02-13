Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

13.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:32
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırındaki 'ın ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.


Kaynak: DHA
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