Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
05.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:50
Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.
Araçlarında Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, konvoya sevgi gösterisinde bulundu.
Konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'a hareket etti.
Kaynak: AA