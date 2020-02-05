Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

05.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:50
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

sınırına zırhlı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Araçlarında Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, konvoya sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'a hareket etti.

Kaynak: AA

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: Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
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