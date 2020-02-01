Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı
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Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

01.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:36
Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı

sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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