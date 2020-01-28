Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı
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Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, İslahiye'ye ulaştı.

28.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:06
Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı

sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, İslahiye'ye ulaştı.

tarafından 'da Suriye sınırı ve sınır ötesi bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkarılan zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine geldi.

Polis eskortluğunda Hatay istikametine giden askeri araçların, Zeytin Dalı Sınır Kapısından geçerek, sınırda ve sınır ötesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Bu arada askeri konvoyun geçişi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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