07.10.2019 20:17

- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

HATAY - Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcıların, askeri araçların ve komandoların yer aldığı konvoy, Yayladağı doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 100 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.

Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA