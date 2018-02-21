Suriye Sınırına Asker Sevkıyatı Devam Ediyor

Türkiye'nin doğu illerinden Afrin'e yönelik zırhlı araç ve asker sevkıyatı sürüyor. Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin dalı Harekatı için Diyarbakır ve Mardin'den yola çıkan zırhlı araçlar, Jandarma Özel Harekat ekipleri, komandolar ve korucular, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştı. Vatandaşların alkış ve ıslıklarla karşıladığı mühimmat ve personel taşımada kullanılan zırhlı araçlarda ise Türk bayrağının asılı olması dikkat çekti. Konvoyda yer alan askerlerden biri ise istikametini soran gazetecilere, "İstikamet tüm cihan. Allah'ın izniyle cihanı Türk askeri fethedecek inşallah. Türkiye'nin her yerinden geliyoruz. İstikamet tüm cihan. Dualarınızı bekleriz" dedi.

İSLAHİYE'DE COŞKUYLA KARŞILANDI

Yoluna devam eden konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. İslahiye'de de coşkuyla karşılanan askerlere yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinde bulunuldu. Yaklaşık 20 araçtan oluşan konvoyda bulunan askerler de yakınları ile hasret giderme şansı da buldu. Geniş güvenlik tedbirleri arasında bölgeye gelen konvoyda, köy korucularının da yer aldığı öğrenildi. Gelen asker ve korucuların ihtiyaç durumuna göre Afrin ve sınır hattındaki birliklerde görevlendirileceği belirtildi.

( Ali Koyuncu - Bekir Şentürk/İHA)