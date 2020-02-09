Suriye sınırına araç sevkiyatı hız kazandı

09.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:22

TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız devam ediyor.



Türkiye'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen yaklaşık 7 tane zırhlı (Obüs) araçlar tır üzerinde İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.



Sevkiyatın İdlib bölgesindeki Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA