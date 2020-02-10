Suriye sınırına 300 araçlık askeri sevkiyat
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Suriye sınırına 300 araçlık askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

10.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:11
Suriye sınırına 300 araçlık askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (), , mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amaçlı 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

Kaynak: AA
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