Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

SURİYE'de 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından kaçakçılık, kaçak geçiş ve terörist saldırılarla gündeme gelen sınır hattı, 2015 yılında beton duvarlarla kapatılmasıyla huzura kavuştu. Duvar inşası ile kaçakçılığın tamamen bittiği, kaçak geçişlerin neredeyse yok denecek düzeye geldiği, terörist saldırıların da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen sınır ötesi harekatlar ile sonlandırıldığı sınır hattında Mehmetçik ise eli tetikte teyakkuz halinde görev yapmayı sürdürüyor.

İç savaşın başlamasının ardından Suriye sınırının Türkiye'ye yakın kent ve kasabalarından terör örgütlerinin kontrolüne girmesiyle başlayan kaçakçılık ve kaçak geçişlerin önlenmesi için 911 kilometrelik sınır hattında önlemler alındı. Alınan çeşitli önlemlerin yeterli gelmemesi üzerine 2015 yılında Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması hayata geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararının ardından TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde her biri 7 ton ağırlığında beton blokların üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton blokların yan yana dizilmesiyle sınır hattı duvarla kapatılmış oldu. Türkiye-Suriye sınırının Asi ve Fırat Nehri dışındaki kara bölgelerine örülen duvarın jiletli teller konulmasıyla boyu 4 metreye yükseltildi.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE DEVRİYE

Duvarlarla kapatılan sınır hattı, 360 derece görüntü kaydı alınabilen 24 saat zırhlı araçlar ve teknolojik gözetleme sistemi ile de izlenmeye başlandı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kafes tel ile ek önlem alınan sınır hattı kurulan aydınlatma sistemi ile geceleri de takip edildi. Sınır hattında askerlerin görev yaptığı nöbetçi kule ve kulübelerin de hem sayısı arttırıldı hem de saldırılara karşı dayanıklı hale getirildi. İnsansız Hava Aracı ve dronelerin de kullanıldığı sınır hattında askerler, patlayıcı ve uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler ile yaya olarak da devriye görevi yapıyor.

KAÇAKÇILIK TAMAMEN SONLANDI

İç savaşın ardından Suriye'den Türkiye'ye at, araç ve sırtla yapılan kaçakçılık da duvar ve ek önlemler ile sınır hattının güvenli hale getirilmesiyle tamamen sonlandı. Alınan bu önlemler ile kaçakçılığın sonlandırılması ile terör örgütlerinin finans kaynağına da darbe vurulmuş oldu. Sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılmasının ardından sınır hattından kaçak olarak Türkiye veya Suriye tarafına geçişler de yok denecek kadar azaltıldı.

ASKERİN ELİ TETİKTE, GÖZÜ SINIRDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Türkiye sınırına yakın noktadaki Suriye topraklarında bulunan terör örgütleri de bölgeden temizlendi. Böylece, daha önce terör örgütlerinin roket, havan ve ağır silahlar ile sınır kentlerine yönelik saldırıları ve oluşturduğu tehdit ortadan kaldırılmış oldu. Ancak, sınır hattında görevli Mehmetçik, olası terör saldırılarına karşı teyakkuz durumunu sürdürüyor. 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutan askerler, sınırın Suriye tarafını her türlü izleme aracıyla gözetlemeyi sürdürüyor. Tüm teknolojik cihazları kullanarak adeta sınırda kuş uçmasına izin vermeyen Mehmetçik, sınır hattında yaya, zırhlı araç ve köpekli devriyelerini de aynı titizlikle devam ettiriyor.

Kaynak: DHA

- Gaziantep