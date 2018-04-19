Suriye Sınırı 7 Yılın En Sesiz Günlerini Yaşıyor

Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Kilis'te, son 7 yılın en sesiz günleri yaşanıyor.

Suriye'de kargaşa ve iç savaşın başlamasının 7'inci yılını bitirip, 8'inci yılına girdi. olayların ilk gününden itibaren hareketli olan Suriye sınırı Zeytin Dalı Harekatıyla birlikte adete sessizliğe büründü. Savaşın il yıllarında ESAD rejiminin saldırısı sonucu kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, nedeniyle yoğunluk yaşanmıştı. Daha sonra terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan ve başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tamamlanan Fırat Kalkanı Hareketi ve son olarak Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin sınır hattından ve Afrin'den temizlenmesinden sonra huzur ve barışın hüküm sürmesi nedeniyle Kilis sınırı 7 yılın en sesiz günlerine yaşıyor. 7 yıl boyunca hareketliliği eksik olmadığı sınır hattında Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte sınırda sessizlik yaşanıyor. Sınır hattı tamamen yasa dışı, geçişlere kapatılarak, beton duvarlar örüldü. Kulelerin de yapıldığı sınır hattındaki karakollarda güçlendirildi. - KİLİS