Suriye Sınır Hattında Helikopter Hareketliliği
Kilis'in Gülbaba bölgesindeki Suriye sınır hattında helikopter hareketliği yaşandı.
Kilis'in Gülbaba bölgesindeki Suriye sınır hattında helikopter hareketliği yaşandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında operasyonlar sürürken, Suriye sınır hattı semalarında helikopter hareketliliği yaşandı. Kilis kırsalı semalarından geçen helikopter Suriye içlerine doğru hareket etti.
(Orhan Erkılıç - Murat Ergin/İHA)