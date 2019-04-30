Suriye Şehidi Memleketine Gönderildi

Suriye Şehidi Memleketine Gönderildi

Suriye'de PKK/PYD'nin saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı, Kilis'te yapılan otopsinin ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi.

Suriye Şehidi Memleketine Gönderildi

Suriye'de PKK/PYD'nin saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı, Kilis'te yapılan otopsinin ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi.

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PYD'li teröristler tarafından düzlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın Kilis Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinin ardından Kilis asri mezarlığına getirildi. Burada cenazesi yıkanan şehit Koca'nın naaşı, geniş güvenlik önlemleri altında memleketi Çankırı'ya gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanına gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.