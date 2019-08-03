Suriye Şayrat askeri hava üssünde patlama: 20 ölü
Suriye Sana Haber Ajansı, ülkenin orta kesimindeki Humus civarında bulunan Şayrat askeri hava üssünde patlama meydana geldiğini bildirdi.
Suriye Sana Haber Ajansı, ülkenin orta kesimindeki Humus civarında bulunan Şayrat askeri hava üssünde patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlayıcı madde taşınması sırasında meydana gelen bir kaza sonucu ölenler ve yaralananlar olduğu belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, patlama sonucu aralarında subayların da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Yetkililer, kullanım süresi geçen bir miktar mühimmatın taşınması sırasında kaza sonucu bir patlama olduğunu belirtti. Suriye ordusu patlama ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. - ŞAM
Kaynak: İHA
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