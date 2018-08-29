Suriye, Rusya ve Türkiye'den İdlib Çevresine Askeri Takviye

Suriye ordusu, İdlib vilayetine operasyon hazırlığı yaparken, Rusya ve Türkiye de bölgedeki askeri varlıklarını güçlendiriyor.

Rus İzvestiya gazetesi, Rusya'nın Akdeniz'in doğusuna en az 10 savaş gemisi ve iki denizaltı konuşlandırdığını duyurdu. Bu askeri hareketlilik, Rusya'nın Suriye savaşına müdahil olduğu 2015'ten bu yana yaşanan en kapsamlı donanma takviyesi oldu.

Rus savaş gemilerinin çoğu, uzun menzilli Kalibr füzeleriyle donatılmış durumda. Ancak Rusya iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) de Hama ve İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme amacıyla gönderdiği iki askeri konvoyun Çarşamba günü bölgeye ulaştığı bildirildi.

Türk ordusu İdlib'deki 12 gözlem noktasını Mayıs ayında tamamlamıştı. Suriye hükümetinin İdlib'e operasyon hazırlıklarının hızlanmasıyla TSK da gözlem noktalarına TIR'larla tank ve top yığınağı yapmaya başladı ve mevzileri betonlarla çevreledi.

Gözlem noktaları Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana görüşmeleri çerçevesi kapsamında uzlaşıya varılan maddelerden biriydi.

TSK'nın konuşlandığı gözlem noktaları şöyle:

Anlaşma kapsamında bölgede Rusya'nın 10, İran'ın da 7 gözlem noktası var.

İdlib'de çok sayıda farklı örgüt var ama vilayetin yüzde 60'ının kontrolü eski El Kaide üyelerinin kurduğu Hayat Tahrir el Şam örgütünde.

Rusya, Hayat Tahrir el Şam ve bölgedeki El Nusra'ya mensup on binlerce militan olduğunu ve bu militanların bölgede 'sivilleri canlı kalkan' olarak kullandıklarını söylüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazar günü yaptığı açıklamada "Bu militanlar Türkiye'nin de silahlı muhaliflerle bu örgütleri ayrıştırma çabalarını engellemeye çalışıyor. Buradan Rus üslerine saldırıyorlar" demişti.

Lavrov, Çarşamba günkü açıklamasında da, İdlib'de Suriyeli muhalifler ile 'terörist' olarak tanımladığı kişiler arasındaki ayrımla ilgili Türkiye ve Rusya arasında siyasi uzlaşı olduğunu ifade etti ve Batı'ya 'terörle mücadele operasyonunun önünde durmamaları' çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump hafta içi telefonda Suriye'yi görüşmüş ve her iki lider de Suriye'de insani krizin tırmanabileceği kaygısını dile getirmişlerdi.

Hayat Tahrir el Şam'ın dışında bölgede etkin olan diğer bir örgüt Ahrar el Şam. Örgüt, Suriye hükümetinin Mayıs 2011'deki af kararıyla serbest bırakılan İslamcı ve Selefilerden oluşuyor.