Suriye rejiminin kirli seçim pazarlığı
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Suriye rejiminin kirli seçim pazarlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Suriye rejiminin kirli seçim pazarlığı

Kendi insanlarını açlıkla cezalandırıp elektriksiz bırakan Suriye rejiminin, iktidarda kalma kaygısı ile yürüttüğü insan hakları ihlalleri ve tacizlere, şimdi de kirli seçim pazarlıklarının eklendiği iddia edildi.

Kendi insanlarını açlıkla cezalandırıp elektriksiz bırakan Suriye rejiminin, iktidarda kalma kaygısı ile yürüttüğü insan hakları ihlalleri ve tacizlere, şimdi de kirli seçim pazarlıklarının eklendiği iddia edildi.

Bölgedeki kaynaklar, Suriye'de Nisan-Mayıs 2021'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik rejimin, kanaat önderleri ve örgüt liderleri ile yoğun bir pazarlık süreci yürüttüğünü ileri sürdü.

Kaynaklar, bu pazarlıklar esnasında, rejime ait cezaevlerinde bulunan ve aralarında DEAŞ ile PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü militanlarının da bulunduğu tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını öne sürdü. Kaynaklar, bölgedeki örgüt ve aşiret liderlerinden tutuklu ve hükümlülerin isim listelerini hazırlamalarının talep edildiğini de iddia etti.

Kaynaklar, Esad'ın bölgedeki aşiretlerin yanında örgütlerle dahi pazarlık masasına oturması ihtimalinin, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik başarı ihtimalini zayıf görmesinin bir sonucu olarak yorumlandığını öne sürüyor.

Öte yandan kaynaklar, rejimin İdlib'de yaşayan halkı kışkırtmak, çatışma çıkmasını sağlamak ve bunu da seçim propagandası yapmak maksadıyla parayla kişiler tuttuğunu, bu kişilerin para karşılığı İdlib'de bölge halkı hakkında elde ettiği her türlü bilgiyi rejime ileterek fişleme yaptıklarını iddia etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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