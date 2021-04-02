Suriye rejiminin insani yardımlara el koyduğu iddia edildi

İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, 10 yıl boyunca ölüm, yıkım, yerlerinden edilme ve yoksulluk yaşayan sivillere gönderilen insani yardımlara Suriye rejimi tarafından el konulduğu iddia edildi.

İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, 10 yıl boyunca ölüm, yıkım, yerlerinden edilme ve yoksulluk yaşayan sivillere gönderilen insani yardımlara Suriye rejimi tarafından el konulduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak bölgedeki kaynaklar, yardımların alıcılara ulaşmadığını, insani yardım malzemelerine el koyan ve İdlib bölgesindeki sivil nüfusa acımasızca baskı yapan rejimin, yardımların bu bölgeye ulaşmasına engel olduğunu ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı açlık çekiyor, yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor ve 2,4 milyon çocuk okula gidemiyor. İstatistiklerde gıda yardımına muhtaç insan sayısının bir yılda ikiye katlandığı belirtiliyor. Kaynaklar, gelir kaynaklarını PKK/PYD-YPG terör örgütüne kaptıran rejimin, kendi vatandaşlarına yardım yapmadığı gibi BM tarafından gönderilen yardımları da dağıtmadığını öne sürdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, çatışmaların azalmasına rağmen durumun kötüleştiğini, 13 milyondan fazla Suriyelinin geçen yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğunu, Suriye'ye insani yardım için 4 milyar 200 milyon dolara, komşu ülkelere giden Suriyeli sığınmacılar için de 5 milyar 800 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildirmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı