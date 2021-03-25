Suriye rejiminin depoladığı kimyasal silahları kullanmaya hazırlandığı ileri sürüldü
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Suriye rejiminin depoladığı kimyasal silahları kullanmaya hazırlandığı ileri sürüldü

25.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:08
Suriye rejiminin depoladığı kimyasal silahları kullanmaya hazırlandığı ileri sürüldü

Suriye rejiminin klor ve sarin gazları içeren kimyasal silahları Çillif bölgesinde bulunan depolardan çıkararak İdlib'in güneyinde kullanmayı planladığı iddia edildi.

Suriye rejiminin klor ve sarin gazları içeren kimyasal silahları Çillif bölgesinde bulunan depolardan çıkararak İdlib'in güneyinde kullanmayı planladığı iddia edildi.

Bölgedeki kaynaklar, Suriye rejiminin BM ve uluslararası gözlemcileri kimyasal silah kullanmadığına inandırmak için kimyasal silahların yerini ülke içinde sürekli değiştirdiğini, Çillif bölgesinde daha önce mühimmat atölyesi olarak kullanılan tesisin bir süre kimyasal silah deposu olarak kullanıldığını, yer değiştiren kimyasal silahlar ile yeni temin edilmiş kimyasal silahların tekrar bu depoya nakledildiğini ve yaklaşık 40 gündür burada muhafaza edildiğini ileri sürdü. Kaynaklar, rejimin İdlib'in güney kesiminde kimyasal silahlar kullanma hazırlığında olduğunu, bu silahların Çillif'te depolanan silahlar olduğunu, kimyasal silah saldırısının muhalif gruplarca yapılarak suçun Suriye rejimine atılacağı yalanını yaydıklarını ve böylece saldırıya zemin hazırladıklarını iddia etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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