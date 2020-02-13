Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı
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Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı

İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı.

13.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:10
Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı

'de rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler, helikopteri vuran füzenin fırlatılma anına dair bir görüntü yayınladı. Görüntüde helikopterin bölgede gezdiği; füzenin fırlatıldığı görüldü.

2 gün önceki olayda, vurulan helikopter düşmüşü; helikopterdeki 2 kişi ölmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Füzenin fırlatılmasıHelikopterin görüntüsüARŞİV:

Vurulan helikopterin görüntüleri


Kaynak: DHA
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