Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı

13.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:10

İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler, helikopteri vuran füzenin fırlatılma anına dair bir görüntü yayınladı. Görüntüde helikopterin bölgede gezdiği; füzenin fırlatıldığı görüldü.

2 gün önceki olayda, vurulan helikopter düşmüşü; helikopterdeki 2 kişi ölmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Füzenin fırlatılmasıHelikopterin görüntüsüARŞİV:

Vurulan helikopterin görüntüleri

Kaynak: DHA