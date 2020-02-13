Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı
İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı.
İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler, helikopteri vuran füzenin fırlatılma anına dair bir görüntü yayınladı. Görüntüde helikopterin bölgede gezdiği; füzenin fırlatıldığı görüldü.
2 gün önceki olayda, vurulan helikopter düşmüşü; helikopterdeki 2 kişi ölmüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------Füzenin fırlatılmasıHelikopterin görüntüsüARŞİV:
Vurulan helikopterin görüntüleri