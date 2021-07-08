Suriye rejimi ve askeri muhalefet temsilcileri, 16. Astana görüşmelerinin ana oturumunda bir araya geldi
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Suriye rejimi ve askeri muhalefet temsilcileri, 16. Astana görüşmelerinin ana oturumunda bir araya geldi

Suriye rejimi ve askeri muhalefet temsilcileri, 16. Astana görüşmelerinin ana oturumunda bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye rejimi ve askeri muhalefet temsilcilerinin aynı masada olduğu 16. Astana görüşmelerinin ana oturumu başladı.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye rejimi ve askeri muhalefet temsilcilerinin aynı masada olduğu 16. Astana görüşmelerinin ana oturumu başladı.

Dün, Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin ikili ve üçlü teknik toplantılarıyla başlayan görüşmeler, bugün tüm tarafların bir araya geldiği ana oturumla devam etti.

16. düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumunda, rejim ve askeri muhalefet temsilcileri aynı masada buluştu.

Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması gibi konuların gündeme geldiği ana oturumda; mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler de ele alındı.

Ana oturumun ardından ortak sonuç bildirisinin okunması bekleniyor.

Görüşmelerde, Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık yapıyor.

Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı'nın temsil ettiği toplantılara, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın da katıldığı görüşmelerde, Irak, Ürdün ve Lübnan "gözlemci" statüsüyle yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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