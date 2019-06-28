Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına top ve havan atışlarıyla saldırı düzenlendiğini, bir askerin hayatını kaybettiğini ve üç askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle