Suriye Provokasyonuna Gözaltı

Bursa'da sosyal medyadan Suriyelilere karşı infial oluşturacak şekilde protesto amaçlı toplanma çağrısı yapan şüpheli gözaltına alındı.



Sosyal medyadan bir kişinin toplumda infial oluşturacak şekilde Suriyeli vatandaşları protesto amaçlı toplanma çağrısı ihbarı alması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda E.S.'nin sosyal medyadan '2015 yılında Bursa'da meydana gelen Suriyeli 2 vatandaşın karıştığı' bir haberi yeni olmuş gibi paylaştığını tespit etti. Vatandaşları Suriyelilere karşı toplayın infial oluşturacak şekilde yapıldığı tespit edilen E.S., cumhuriyet başsavcılığının talimatı üzerine yakalandı. Şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındı. - BURSA