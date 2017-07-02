Suriye Parasına Esad'ın Fotoğrafı Basıldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın fotoğrafı ilk kez Suriye parasına basıldı.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın fotoğrafı ilk kez 2 bin Suriye Pound'una banknotlara basıldı. Suriye Merkez Bankası Müdürü Duraid Durgham, Esad'ın fotoğrafının basılı olduğu 2 bin Pound'luk banknotların yıllar önce basıldığını ancak savaş koşulları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle paranın dolaşıma girmesinin ertelendiğini belirtti.



(İHA)