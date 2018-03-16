Suriye" Paneli

Suriye" Paneli

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Suriye" paneli Panele katılanlar Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster'ın konuşması Suriye Sivil Savunma ekibinden Munir Mustafa'nın konuşması Doktor Samer Attar'ın konuşması FREE-Syria Vakıf Direktörü...

Suriye

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
"Suriye" paneli
Panele katılanlar
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster'ın konuşması
Suriye Sivil Savunma ekibinden Munir Mustafa'nın konuşması
Doktor Samer Attar'ın konuşması
FREE-Syria Vakıf Direktörü Rafif Jouejati'nin konuşması WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'daki Soykırım Müzesi ev sahipliğinde, Suriye konulu panel düzenlendi. Panele, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster da katıldı.

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