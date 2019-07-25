SURİYE ÖSO GÜÇLERİ, FIRAT'IN DOĞUSUNA HAZIR

Türkiye'nin terör örgütlerinin kontrolünü sona erdirmek için Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyalini vermesi ve sınır hattına bu yönde yığına yapmasının ardından Özgür Suriye Ordusu gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu Milli Ordu da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Milli Ordu bünyesine yeni katılan askerler zorlu eğitimden geçirilerek cephede savaşmaya ve Fırat'ın doğusuna yönelik harekata hazır hale getiriliyor. Türkiye'de eğitilen üst rütbeli askerler, Milli Ordu'ya yeni katılan gençleri Azez, El Bab ve Afrin bölgesindeki kamplarında eğitimden geçiriyor. Afrin bölgesinde ÖSO bileşenlerinden olan Suriye Türkmenlerinin komuta ettiği Sultan Murat Tugayı'nın eğitim kampında da 250 yeni asker eğitime tabi tutuluyor. Yaklaşık bir ay süren eğitime tabi tutulan askerler, zorlu koşullardaki eğitimlerini tamamlayarak mezun olabiliyor. Her türlü silahı kullanabilecek şekilde eğitim gören askerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Ordu komuta kademesinin ihtilaç duyduğu cephe hatlarında görevlendiriliyor. Bünyelerinde 35 bin asker bulunduğunu anlatan Milli Ordu kurmayları, kendilerine her zaman destek olan Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile kentlerinin özgürleştiğini hatırlattı. Yeni süreçte en büyük isteklerinin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesi ve bu bölgelerin de terör örgütleri işgalinden kurtarılması olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA