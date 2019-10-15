Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği iddiası

15.10.2019 03:13

Şam ve SDG arasında varılan anlaşmanın ardından Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği belirtiliyor. Fırat'ın batısında yer alan Menbiç'in batısına da ÖSO güçlerinin konuşlandığı ifade ediliyor.Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Ordusu'nun Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta, Fırat'ın batısında yer alan Menbiç'e girdiğini duyurdu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Menbiç'ten bir yerel yetkili, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunun altıncı gününde Suriye askerlerinin Menbiç'e ulaştığını ve cephe hattına konuşlandığını duyurdu. Suriye ordusundan kaç askerin Menbiç'e gittiği açıklanmadı.



Suriye ordusu geçtiğimiz yıl da Suriyeli Kürtlerin talebi üzerine bir grup askerini Menbiç etrafına konuşlandırmıştı. Ancak yeni adım 2012'de Halep'ten çekilmesinin ardından Suriye ordusunun yaptığı en dikkat çekici hamle olarak görülüyor.



Şam ve SDG anlaşmıştı Suriye ordusunun bölgeye konuşlanması, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmanın ardından geldi. YPG'nin de içerisinde yer aldığı SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna karşı Şam yönetimiyle işbirliği yapma konusunda uzlaşmıştı. Anlaşmanın kapsamına ilişkin net bir bilgilendirme yapılmazken, SDG tarafından yapılan açıklamada "Suriye ordusu, Türkiye'nin saldırganlığına karşılık vermek ve Türk ordusu ile paralı askerlerin girdiği bölgeleri özgürleştirmek için SDG'ye destek verecektir" denilmişti.



ÖSO Menbiç'in batısında Menbiç çevresinde bulunan AFP muhabiri, ismini Suriye Milli Ordusu olarak değiştiren Özgür Suriye Ordusu'ndan güçlerin de Menbiç'in batı ucuna konuşlandığını belirtiyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Menbiç'ten Kürt güçlerin çekilmesini beklediklerini açıklamıştı. Erdoğan, "Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz, oranın sahipleri aşiretler oraya girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak" demişti.



Bir dönem IŞİD'in kalesi olarak görülen Menbiç, şu an Suriyeli Kürtlere bağlı olan Menbiç Askeri Konseyi'nin elinde bulunuyor. Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin desteği ile 2016'da Menbiç'i IŞİD'den temizlemişti.



Türkiye ve ABD Haziran ayında, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlerin "gerçeği yansıtmadığını" belirterek Menbiç Askeri Konseyi'ni yalanlamıştı.



Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç'te ABD'nin askeri üssü bulunuyor. ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.



AFP,rtr/ÖA,HS



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