Suriye ordusu: Türk güçlerinin saldırılarına cevap verilecek

11.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:45

Milli Savunma Bakanlığı, 'İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun da imha edildiği ve 1 tankın ele geçirildiği kaydedildi.



Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise Türk güçlerin saldırılarına cevap verileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle