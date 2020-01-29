Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı
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Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı

Son haftalardaki ağır bombardıman nedeniyle binlerce kişinin terk ettiği Maaret el Numan, başkent Şam ile Halep'i bağlayan otoyol üzerinde bulunmasında dolayı kritik öneme sahip. İdlib’in en büyük ilçesi, Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçmişti.

29.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:02
Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı

'de hükümet güçleri, ülkenin kuzeybatısındaki 'e bağlı en stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı.


Son haftalardaki ağır bombardıman nedeniyle binlerce kişinin terk ettiği kent, başkent ile Halep'i bağlayan otoyol üzerinde bulunmasında dolayı kritik öneme sahip. İdlib'in en büyük ilçesi Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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