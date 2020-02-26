Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı
Haberler » Dünya » Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı - Haberler

Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler, muhaliflerin elindeki onlarca köyde kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında çarşamba günü düzenlediği hava ve kara operasyonlarında, en az üç kişi yaşamını yitirirken muhaliflerin elindeki bir çok bölgede kontrolü sağladı.

26.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:33
Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı

Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler, muhaliflerin elindeki onlarca köyde kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında çarşamba günü düzenlediği hava ve kara operasyonlarında, en az üç kişi yaşamını yitirirken muhaliflerin elindeki bir çok bölgede kontrolü sağladı.


Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusunu operasyonlarında aralık ayı başından bu yana en az 30 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 1 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler