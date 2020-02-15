Suriye ordusu, kontrolü ele geçirdiği M5 karayolundaki bariyerleri temizliyor
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Suriye ordusu, kontrolü ele geçirdiği M5 karayolundaki bariyerleri temizliyor

Suriye ordusu, Şam ve Halep arasındaki M5 karayolunu tamamen kontrol altına aldıktan sonra buradaki bariyerleri temizlemeye başladı.

15.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:47
Suriye ordusu, kontrolü ele geçirdiği M5 karayolundaki bariyerleri temizliyor

ordusu, ve Halep arasındaki M5 karayolunu tamamen kontrol altına aldıktan sonra buradaki bariyerleri temizlemeye başladı.


Suriye'de devletin kontrolündeki televizyon kanalı, Ikhbariya, Halep yakınlarındaki M5 karayolunda bariyerleri temizleyen Esad askerlerinin görüntülerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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