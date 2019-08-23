"Suriye ordusu İdlip'te konuşlandırılmış Türk ordusunun gözlem noktasını kuşattı"
Suriye ordusunun, İdlip’te konuşlandırılmış Türk ordusunun bir gözlem noktasını kuşattığı ileri sürüldü.
23.08.2019 12:45
Suriye ordusunun, İdlip'te konuşlandırılmış Türk ordusunun bir gözlem noktasını kuşattığı ileri sürüldü.
Fransız Haber Ajansı, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırarak verdiği haberde, ülkenin kuzey batısında İdlip ve Hama arasında yer alan Türk ordusunun Morek'teki gözlem noktasını kuşattığını iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com