Suriye ordusu İdlib'in Maaret el Numan ilçesine yaklaştı
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Suriye ordusu İdlib'in Maaret el Numan ilçesine yaklaştı

Suriye devlet televizyonu ve muhalif aktivistler, Suriye ordusunun İdlib iline bağlı Maaret el Numan ilçesine yaklaştığını duyurdu. Gece boyunca süren şiddetli çatışmaların ardından, pazar sabahı Maaret el Numan'ın kuzeyindeki Gadafa köyünün Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.

26.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:13
Suriye ordusu İdlib'in Maaret el Numan ilçesine yaklaştı

devlet televizyonu ve muhalif aktivistler, Suriye ordusunun iline bağlı Maaret el Numan ilçesine yaklaştığını duyurdu.


Gece boyunca süren şiddetli çatışmaların ardından, pazar sabahı Maaret el Numan'ın kuzeyindeki Gadafa köyünün Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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